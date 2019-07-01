Ровно год назад на улицах русских городов творилось безумие: футбольная сборная обыграла испанцев в «Лужниках» и вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

Матч не изобиловал крутыми голами, изощренными тактическими схемами и другой футбольной эстетикой: в основное время – автогол и мяч с пенальти, в дополнительное – такая же сухая игра. Но про это все забыли, а результат расстроенные испанцы видели на табло после серии одиннадцатиметровых ударов. Давай еще раз переживем эти моменты!

В четвертьфинале Россия проиграла по пенальти Хорватии.

Хорваты стали вице-чемпионами мира, уступив Франции (2:4).

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