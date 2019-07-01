Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, завершивший карьеру в сборной России, спустя год после матча 1/8 финала на ЧМ-2018 дал интервью официальному YouTube-каналу национальной команды.

О серии 11-метровых в матче с Испанией

У нас тренер вратарей перед каждой игрой проводил тактические занятия: штрафные, угловые, стандарты и просмотр исполнения пенальти соперниками. Практически все ударили в тот угол, куда они били ранее. Но когда ты становишься в ворота, во время серии пенальти это немного уходит на второй план и где-то можешь забываться. Эмоции перехлестывают, и ты такой: сейчас возьму и все отобью. Такого не бывает. Но могу сказать, что Коке пробил туда. Аспас обычно бьет в тот угол, куда я прыгнул, но здесь получился удар чуть по центру, поэтому больше повезло. Иньеста забил – мой косяк, потому что он тоже бил в привычное место. Рамос очень хорошо бьет, обманывает, и тренер сразу сказал: «Ты его не угадаешь».

Об отбитом ногой пенальти

Многие говорят – сэйвы, нога бога… Эти все мемы надо откинуть в сторону. Была команда! Был настоящий дух. Когда Феде Кудряшову на 115-й минуте сводило ноги, он падал, вставал и опять играл. И так многие ребята. Я стоял и понимал: не должны мы сегодня уступить. Пусть лучше это будет по пенальти, но не здесь, не на этом поле, когда идет матч. Мы стояли друг за друга, а все остальное уходит на второй план. Был дух, была команда. Когда все набросились, я кричал «Нога!», так как боялся, что меня там в землю закопают. Человек 50 выбежало, напрыгнули, и там уже никто не соображает, что делает.

О Федоре Смолове, который не забил пенальти в полуфинале

Конечно же, Смолов не виноват. То есть в плане исполнения удара он, может, где-то и виноват. Но в жизни бывают разные ситуации: он не забил, я пропустил. У меня такое было после Кореи, когда я на улицу не мог выйти, все гнобят. Это нормальная история, и здесь ты не должен показывать слабость. Нельзя дать себя размазать. Может, он и совершил глупость. Ну и что теперь? Теперь мы должны повесить на Федю, что ядерная боеголовка куда-то полетела из-за его пенальти? Если ты делаешь неправильные действия, в футболе этого не прощают. Но мы команда. Смолов же не бил пять пенальти хорватам. Он извинился перед командой и перед болельщиками.

В матче с Испанией пенальти реализовали Федор Смолов, Сергей Игнашевич, Александр Головин и Денис Черышев.

В 1/4 финала Россия уступила по пенальти хорватам – будущим вице-чемпионам.

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