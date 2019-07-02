YouTube-канал сборной России опубликовал видео в честь годовщины победы над командой Испании в серии пенальти 1/8 финала чемпионата мира.

В ролик попали слова Федора Смолова сразу после нереализованного пенальти в другой послематчевой серии – с хорватами (смотреть с 16:44 здесь).

«Если бы я имел возможность, я бы вернулся ровно на ту секунду, когда шел бить пенальти, и пробил бы по-другому. Я рад тому, что у меня есть возможность стать сильнее. Еще раз спасибо за то, что произошло [на этом турнире]», – заявил Смолов.

Выход в 1/4 финала ЧМ – лучшее достижение в истории сборной России и лучшее достижение за 52 года с учетом советского периода.

Помимо Смолова, пенальти в серии с Хорватией не реализовал другой игрок с российским паспортом – Марио Фернандес.

Сэйв Акинфеева, гол Дзюбы и безумная радость. Главной победе сборной России ровно год

Качай приложение Eurosport для iOS или Android