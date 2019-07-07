Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич рассказал, что перед матчем 1/4 финала чемпионата мира-2018 против сборной России он смотрел фильм «Рокки 4».

«Я смотрел, как Рокки сражался с Иваном Драго, и задался вопросом, можем ли мы сделать что-то подобное, поскольку русские очень сильны и высоки. Но нам удалось одержать победу, как и Рокки», – приводит слова Ракитича 24sata.

Основное время игры между Хорватией и Россией завершилось вничью (2:2). В серии пенальти были сильнее хорваты – 4:3.

Именно Ракитич поставил точку в матче, забив в ворота Игоря Акинфеева четвертый пенальти.

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