Ровно год назад Франция и Хорватия сыграли в «Лужниках» волшебный финал ЧМ. Это было незабываемо

Ровно год назад в России закончился главный футбольный праздник последних лет: сборная Франции в финале чемпионата мира выиграла у Хорватии со счетом 4:2.

Ниже – 10 фото, которые помогут воссоздать ту волшебную атмосферу, в которой вся Россия жила с 14 июня по 15 июля прошлого года.

Забитыми мячами в том самом финале отметились Марио Манджукич (забил и в свои, и в чужие), Иван Перишич, Антуан Гризманн, Поль Погба и Килиан Мбаппе.

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила как раз Хорватии (2:2, 3:4 пен).

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