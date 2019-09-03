«Я чувствовал себя счастливым». Угадай, кто из футбольных звезд сказал о России

Квизы

Главные футболисты мира пригоняли на чемпионат мира в Россию в прошлом году и сформировали яркие впечатления от организации турнира, всего, что его окружало, и о России в целом. Некоторые высказывались об 1/6 части суши и раньше. Попробуй угадать, кто из футбольных суперстаров сказал про Россию.

Другие интерактивчики Eurosport.ru:

Мбаппе или Месси? Угадай, кто дороже по справедливой трансферной стоимости

«Люди должны осознать его величие». Угадай по цитате, Надаль, Федерер или Джокович

Качай приложение Eurosport для iOS или Android