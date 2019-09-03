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«Я чувствовал себя счастливым». Угадай, кто из футбольных звезд сказал о России

«Я чувствовал себя счастливым». Угадай, кто из футбольных звезд сказал о России
Дмитрий Панферов

23 мин. назадОбновлено 22 мин. назад

Квизы

Тест, в котором внезапно очень много Роналду.

Главные футболисты мира пригоняли на чемпионат мира в Россию в прошлом году и сформировали яркие впечатления от организации турнира, всего, что его окружало, и о России в целом. Некоторые высказывались об 1/6 части суши и раньше. Попробуй угадать, кто из футбольных суперстаров сказал про Россию.

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