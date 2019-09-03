Международная федерация футбола представила логотип чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Изогнутые линии символизируют песчаные дюны на эмблеме. Петля выполнена в виде цифры восемь – они символизируют восемь стадионов, которые примут матчи ЧМ.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Катар станет первой страной на Ближнем Востоке, которая примет чемпионат мира по футболу. Турнир впервые пройдет в зимний период в семи городах: Дохе (2 стадиона), Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

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