Министерство юстиции США опубликовало расследование ФБР по поводу вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. В отчете есть фрагмент, касающийся того, как Россия получила право на проведение чемпионата мира-2018.

«В июле 2011 года бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил предоставил отчет, в котором был кратко изложен предполагаемый разговор между тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и председателем Правительства Владимиром Путиным.

Согласно отчету, в этом разговоре Путин признал, что один из российских олигархов подкупил президента ФИФА (речь о Йозефе Блаттере – Eurosport), чтобы Россия выиграла право на проведение ЧМ-2018», – говорится в отчете Министерства юстиции США. Цитату из отчета приводит Sky Sports.

ЧМ в России прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Победителем турнира стала сборная Франции, Россия добралась до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии.

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