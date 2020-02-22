Бывший президент УЕФА Мишель Платини опроверг информацию, что получил картину Пабло Пикассо в подарок от президента РФ Владимира Путина за голос в пользу России при выборе страны проведения ЧМ-2018.

«Французская полиция была уверена, что у меня есть картина Пикассо. Британские газеты писали, будто я получил ее от Путина – об этом сообщили секретные службы. Они искали у меня картину, и это просто невероятно. Это же выдумка», – цитирует 64-летнего Платини France 24.

В 2015 году комитет ФИФА по этике отстранил Платини от футбольной деятельности на восемь лет за коррупцию.

Сейчас Платини занимает пост советника президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Платини: «VAR – просто красивая хрень. Жаль, мы никогда от этого не откажемся»

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