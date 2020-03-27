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Русская модель Playboy, прославившаяся на ЧМ-2018, ищет мужчину на время карантина

Русская модель Playboy, прославившаяся на ЧМ-2018, ищет мужчину на время карантина
Eurosport

1 час назад

Девушка живет в Англии и болеет за «Челси».

23-летняя российская модель Мария Лиман опубликовала пост, где сообщила, что ищет мужчину на время карантина.

Лиман прославилась во время чемпионата мира-2018 в России – тогда девушка активно поддерживала команду Станислава Черчесова. После игры сборной России против Испании модель выложила пост, где восхитилась Игорем Акинфеевым: «Акинфеев лучший. Я все еще в шоке! У меня нет слов, Россия – чемпион. Я так горжусь вами, парни. Честно, я не могу поверить».

После этого Лиман еще неоднократно появлялась на футбольных матчах – так ее подписчики узнали, что девушка поддерживает лондонский «Челси». А теперь – ввиду пандемии коронавируса – она ищет партнера, чтобы скоротать дни на карантине.

«Спящая красавица ждет своего принца в заточение. Где этот храбрый красавчик, который победит вирус и спасет меня 😍 Прошу ускориться ❗️ Все свои запасы, которые я купила на месяц вперед, закончились за пару вечеров 😱», – написала Лиман в инстаграме. И приложила фотографию, как она спит.

  • На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила команде Хорватии.
  • Чемпионом мира стала сборная Франции.
  • Мария Лиман – уроженка Ростова-на-Дону. Девушка снималась в фотосессиях популярного мужского журнала Playboy.

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