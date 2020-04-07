Песков ответил на обвинения в том, что Россия купила право на проведение ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Россия могла получить право на проведение чемпионата мира по футболу незаконным способом.

«Мы не понимаем, о чем может идти речь. Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира. Это никоим образом не связано с какими-то взятками. Мы это категорически отрицаем. И Россия провела лучший чемпионат мира по футболу в истории, чем мы гордимся, чем гордится вся наша страна», – цитирует Пескова «Коммерсантъ».

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