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Тест: вспомни игроков из заявки сборной России на ЧМ-2018

Тест: вспомни игроков из заявки сборной России на ЧМ-2018
Евгений Коростелев

3 ч. назад

Квизы

Назовешь ли ты всех героев того турнира?

  • Россия на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, проиграв в серии пенальти будущим финалистам – Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).
  • По пути в 1/4 команда Станислава Черчесова сотворила сенсацию, выбив Испанию (1:1, 4:3 по пенальти).

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