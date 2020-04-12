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Тест: вспомни игроков из заявки сборной России на ЧМ-2018
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Назовешь ли ты всех героев того турнира?
- Россия на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, проиграв в серии пенальти будущим финалистам – Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).
- По пути в 1/4 команда Станислава Черчесова сотворила сенсацию, выбив Испанию (1:1, 4:3 по пенальти).
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