История самого знаменитого стыка в истории мировых первенств.

В опубликованном на днях топ-30 самых ненавидимых людей футбола по версии FourFourTwo абсолютное большинство имен – из настоящего или совсем недавнего прошлого. Но на третье место забрался человек, которому так и не простили варварское столкновение с Патриком Баттистоном в полуфинале ЧМ 38-летней давности. После того мирового первенства в опросе одной из французских газет Тони Шумахер опередил Гитлера в списке самых презираемых людей в истории. «Преступление века» вратарю припоминали очень долго.

Самый быстрый гол ЧМ и «Хихонский позор» – путь команд к полуфиналу

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Первый групповой этап для обоих фаворитов ЧМ-1982 не был простым. Франция на старте проиграла Англии, подарив Брайану Робсону самый быстрый гол в истории мировых первенств (рекорд держался 20 лет до страйка Хакана Шукюра), а потом со скандалом обыграла Кувейт. Превосходство «трехцветных» не вызывало сомнений (4:1), но четвертый гол вызвал ожесточенные протесты арабских игроков: они уверяли советского арбитра Мирослава Ступара, что им послышался свисток. На поле через кордоны полиции прорвался брат эмира Кувейта, тренер французов Идальго грозился увести команду с поля. Гол после почти 20 минут препираний отменили, но французы почти сразу-таки довели счет до разгромного, а Ступар на том турнире больше не работал.

Для немцев первая стадия турнира-1982 запомнилась самый стыдным матчем в истории бундестим – «Хихонским позором». На старте немцы сенсационно проиграли Алжиру, чем сильно запутали турнирную таблицу. Перед последним матчем группы алжирцы, которые уже все три встречи сыграли, и австрийцы имели по 4 очка (за победу тогда давались два балла), немцы – два. Европейцам предстояло закрыть этап личной встречей, а для совместного выхода в следующий раунд их устраивала победа Германии 1:0. С каким счетом сыграли команды? Правильно! Немцы быстро забили единственный мяч, после чего соперники лениво перепасовывались, даже не предпринимая попыток изменить счет.

«Многие тогда говорили, что мы с австрийцами договорились. Но нашей-то команде в той ситуации нужно было только побеждать. И мы своего добились! Через минут двадцать (на самом деле десять – Eurosport) после начала матча Хрубеш забил. Австрия не должна была проигрывать с разницей больше чем в два мяча. Обе команды сосредоточились на обороне, стали играть осторожно. Причем, как говорится, автоматически. Об этом вовсе не нужно было перед игрой договариваться. В конце концов, все умели считать», – оправдывался потом Шумахер.

Тони Шумахер Фото: Getty Images

В такую версию поверили не все, и бундестим все равно освистывали до конца турнира, а ФИФА по следам той ситуации постановила все игры последнего тура в группах проводить в одно время.

Второй групповой этап прошел и для Франции, и для Германии намного спокойнее. Франция обыграла Австрию и разгромила Северную Ирландию, немцам хватило ничьей с англичанами и победы над хозяевами турнира испанцами.

Стык с Шумахером: полчаса без сознания, минус три зуба и ребро

Полуфинал проходил в Севилье на «Рамон Санчес Писхуан» и сразу превратился в рубку – команды обменялись забитыми мячами. Шумахер тоже включился в жесткую борьбу, несколько раз предельно жестко встречая французов. «Я заметил, что он очень заведен, и сказал об этом партнерам, когда был на скамейке», – вспоминал потом Баттистон, который начал полуфинал в запасе. С ним же и произошел самый памятный эпизод того матча. Патрик вышел на замену на 50-й минуте, а на 60-й Платини, воспользовавшись неудачным выбросом Шумахера, вывел Баттистона один на один. Патрик прокинул мяч мимо и вратаря, и ворот, а через секунду Тони бедром въехал в голову французу.

«Был пас в сторону Баттистона, который мчался к моим воротам. Выбегаю навстречу, чтобы первым оказаться у мяча. Француз тоже спешит, хочет меня опередить. Он дотрагивается до мяча, я высоко прыгаю, и мы с треском сталкиваемся. Мяч уходит за пределы поля, судья дает удар от ворот. Не считает, что был фол, не показывает желтую карточку, не дает свободный удар. А Баттистон после столкновения лежит, ему плохо. Потом Патрика вынесли с поля», – рассказывал годы спустя Тони в интервью «СЭ».

Баттистон и Шумахер Фото: Getty Images

Француз несколько минут лежал без сознания на поле. Пока Баттистону оказывались помощь Шумахер преспокойно жевал жвачку и выражал недовольство паузой, а после игры бросил журналистам фразу: «Я оплачу его коронки».

«Когда уже уходил с поля, на газон высыпали журналисты. Сегодня это не разрешается. Футболисты должны сперва пойти в раздевалку, привести себя в порядок и только потом выйти к прессе. Но тогда было по-другому. Подходит ко мне журналист и сообщает, что Патрик потерял два зуба. Я тут же выпалил, что оплачу лечение. Поверьте, сказал это совершенно без всякой злости. Видел, как Баттистон лежал на траве, как его выносили с поля. Опасался, как бы с ним не произошло чего-нибудь нехорошего. А тут лишь два зуба. Сразу же почувствовал облегчение», – говорил потом Шумахер.

Баттистон провел в коматозном состоянии полчаса, получил сотрясение мозга, лишился трех зубов (их потом выставили в берлинском музее), получил перелом ребра и повреждение нескольких позвонков. Судья Чарльз Корвер не удалил Шумахера за фол, корреспондент «The Guardian» Дэвид Лэнси объяснил это неудачным выбором позиции: «Если честно, скорость и качество паса Платини были такими, что Корвер не успел отследить момент передачи на Баттистона, точно также, как и оборона немцев, так что он не мог ясно видеть, что там произошло. Фактически атака Шумахера была ясно видна только со стороны ворот. Но ближайший лайнсмен должен был это видеть. Он не должен был пропустить такой момент».

Весь остаток матча Шумахера освистывали трибуны, но именно Тони взял два мяча послематчевой серии пенальти и вывел сборную в финал. После игры он не стал извиняться перед Баттистоном и не пошел в раздевалку французов. А уже на следующий день в самой Франции началось беснование. Пресса уничтожала Шумахера, в какой-то момент в стране начались полноценные антигерманские протесты. Президенту страны Франсуа Миттерану и канцлеру ФРГ Гельмуту Шмидту пришлось даже выпустить совместное заявление, чтобы хоть как-то погасить ситуацию.

Извинения, которые превратились в реалити-шоу

Позднее Шумахер все же решил извиниться и поехал к Баттистону в Метц, о чем после написал в книге «Свисток».

Первоначально футболисты хотели встретиться где-то между Метцем и Кельном и заключить мировую за добрым обедом. Но Баттистон захотел сделать своему другу, редактору газеты из Метца, подарок в виде истории их «братания». Никакого спектакля, обещал Патрик.

«Мы отправились в путь втроем: Рюдигер (друг Шумахера – Eurosport.ru), его брат Карл-Йозеф Шмитц, выступивший в роли переводчика, и я. Легкая робость владела нами: «Как поведет себя Патрик?»

В Метце нас затащили на задний двор здания редакции, так как телевизионщики и фотожурналисты взяли в осаду центральный вход. Друг Баттистона сообщил о нем: «Сидит наверху». Мы последовали за ним в маленькое бюро. Потом туда пришел Патрик. Он едва говорил по-немецки, но понимал хорошо. Я объяснил ему, какое потрясение пережил в Севилье: был высокий пас и я вышел из ворот; как прыгал мяч и я думал, что он хочет его через меня перебросить. Он дружески заверил, что видел это также. После этого я поклялся ему: «Я не хотел наносить тебе травму. Никогда я не делал ничего подобного. Это последнее, что я скажу».

По-моему, на глазах у меня выступили слезы. Он еще носил корсет на шее и страдал из-за поврежденного позвонка. То, как встретил меня Патрик, принесло мне большое облегчение. Он оказался удивительно великодушным. Я причинил ему зло. И несмотря на это, он сумел так вести себя и простить меня.

– Иди, пожмем друг другу руки, – сказал он. – Возможно, мы станем теперь даже друзьями. То, что было в Испании, для меня теперь позади.

Это рукопожатие стало незабываемым для меня. Я был счастлив.

– Ты не против запечатлеть рукопожатие? – спросил он. – Мой друг ждет наверху.

Рукопожатие Баттистона и Шумахера Фото: Getty Images

Я не имел ничего против. Мы поднялись наверх и вошли в комнату. Там был настоящий Голливуд. Сотня фотографов, десятки микрофонов, камер, юпитеров, клубок кабелей. Баттистон был неприятно удивлен. Как и я. Меня бросило в жар, воздух отхлынул. Я разозлился. Вены на лице набухли, угрожая лопнуть. Я чувствовал себя предназначенным к закланию животным, окруженным палачами от прессы. Кровь ударила мне в голову».

После нескольких вопросов журналистов Шумахер не выдержал: «Я не звал вас сюда. Я не приглашал вас в свидетели, чтобы сфотографировать рукопожатие с Патриком. Я прибыл сюда, чтобы извиниться перед Патриком. Это наше личное дело, мы договорились обо всем друг с другом. Кроме того, я вообще не хочу отвечать на ваши наглые вопросы. В своем ли вы уме? По-вашему, ради немецко-французского примирения мне надлежит выброситься из окна?»

На пути домой в течение целого часа не было произнесено ни слова. Мы уже представляли заголовки в завтрашних газетах: «Скандал вокруг Шумахера!», «Новое представление во Франции», «Извинения, обернувшиеся ссорой». Тот, кто однажды был провозглашен прессой монстром, не имеет шансов изменить в ее глазах это мнение», – писал Шумахер в книге.

Встреча на поле спустя два года: виселица, сменившаяся аплодисментами

Примириться с французскими болельщиками более-менее удалось перед Евро-1984. ФРГ и Франция сыграли товарищеский матч в Страсбуре, хотя вначале фанаты «трехцветных» устроили Тони соответствующий прием.

«Тогда впервые выступал во Франции после истории с Баттистоном. Патрик, кстати, на поле был. до игры была катастрофа – из секторов в меня летели яйца и помидоры. Ко всему прочему, за воротами установили виселицу, на которой висел... Тони Шумахер. Моя кукла, разумеется», – вспоминал голкипер.

Правда, закончилось все хеппи-эндом для всех: «Я хорошо играл, но в концовке мы все же пропустили – 0:1. После финального свистка фаны наконец меня простили – стоя, аплодировали на трибунах». Шумахер даже поменялся с Баттистоном футболками, правда, не на поле, а уже в раздевалке.

***

Баттистон вместе с Францией выиграл Евро-1984, а двумя годами позже взял бронзу ЧМ-1986. Французы и немцы вновь встретились в полуфинале, и бундестим опять оказалась сильнее, но уже без всякой драмы – 2:0. В итоге Шумахер дважды выступил в финалах мировых первенств и оба проиграл. Возможно, это и есть карма за тот стык?

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