Тест: назови 11 городов, принимавших матчи ЧМ-2018

Самые приятные воспоминания того года.

Чемпионат мира по футболу-2018 состоялся два года назад, но мы до сих пор в ярчайших деталях помним моменты того турнира. Или не в мельчайших? Так давай проверим.

Помнишь ли ты города, которые на 12 стадионах приняли матчи турнира? У тебя есть аж шесть минут, чтобы назвать их все. В качестве подсказок мы вписали самые крутые матчи, которые состоялись в том или ином городе.

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