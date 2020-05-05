Футбол
ЧМ-2018

Тест: назови 11 городов, принимавших матчи ЧМ-2018

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Тест от Eurosport.ru

Фото: Eurosport

Евгений Коростелев
Автор:Евгений Коростелев
через час
@pilot938

Самые приятные воспоминания того года.

Чемпионат мира по футболу-2018 состоялся два года назад, но мы до сих пор в ярчайших деталях помним моменты того турнира. Или не в мельчайших? Так давай проверим.

Помнишь ли ты города, которые на 12 стадионах приняли матчи турнира? У тебя есть аж шесть минут, чтобы назвать их все. В качестве подсказок мы вписали самые крутые матчи, которые состоялись в том или ином городе.

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