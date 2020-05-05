Тест: назови 11 городов, принимавших матчи ЧМ-2018

Тест от Eurosport.ru
Фото: Eurosport
Самые приятные воспоминания того года.
Чемпионат мира по футболу-2018 состоялся два года назад, но мы до сих пор в ярчайших деталях помним моменты того турнира. Или не в мельчайших? Так давай проверим.
Помнишь ли ты города, которые на 12 стадионах приняли матчи турнира? У тебя есть аж шесть минут, чтобы назвать их все. В качестве подсказок мы вписали самые крутые матчи, которые состоялись в том или ином городе.
ЧМ-2018
Тест: вспомни игроков из заявки сборной России на ЧМ-2018
12/04/2020 В 10:59
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