Чемпионат мира в России поднял цену на ряд игроков, но оправдали ее единицы.

Бенжамен Павар (Франция)

Цена до и после ЧМ-2018: 5 млн евро – 35 млн евро

Чемпионат Германии Ребич не отпраздновал гол «Вердеру»: он подумал, что это его бывший клуб «РБ Лейпциг» 02/02/2019 В 17:42

Кем был. Чах в запасе «Лилля», после барахтался в болоте второй Бундеслиги и спасал безликий «Штутгарт». Швабы перековали Павара из центрального защитника в правого, и это решение стало для него судьбоносным.

Как зажег на ЧМ. Бенжамен выиграл конкуренцию на фланге у Джибриля Сидибе и положил эффектный мяч в ворота Аргентины из-за пределов штрафной, который ФИФА признала лучшим на турнире. Павар – первый французский защитник, забивший на ЧМ после гола Лилиана Тюрам в полуфинале 1998 года. С момента дебюта Бенжи в сборной и завоевания Кубка мира прошло всего девять месяцев.

Бенжамен Павар с Кубком мира-2018 Фото: Getty Images

Кем стал. Закалка Бундеслигой раскрыла огромный потенциал французского универсала, поэтому он отказал «Тоттенхэму» с «Барселоной» и перешел за 35 млн евро в «Баварию». Поначалу в Мюнхене Павар зажимался от требований тренера Нико Ковача играть надежнее, но новый тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поощряет подключения защитника в атаку – в сезоне-2019/20 француз уступает по минутам на поле только Мануэлю Нойеру и Йозуа Киммиху.

Прогресс помог Бенджамену пережить болезненное расставание после двух лет отношений с Мисс Франция-2017 Рэйчел Легрейн-Трапани.

Денис Черышев (Россия)

Цена до и после ЧМ-2018: 7 млн евро – 8 млн евро

Кем был. Стучался в основной состав «Реала», но травматичного русского полузащитника пустили лишь на порог и потом спровадили в «Вильярреал».

Как зажег на ЧМ. Редкие игры за сборную (11 матчей без голов) и тусклый клубный сезон-2017/18 с четырьмя голами оставляли Черышеву минимум шансов засветиться на турнире. Травма Дзагоева изменила расклад – в России Денис положил столько же мячей, сколько за весь предыдущий сезон, и большинство из них получились не только красивыми, но и важными.

Денис Черышев Фото: Getty Images

Кем стал. За два года в «Вильярреале» Черышев пропустил из-за травм 35 матчей чемпионата Испании, поэтому «подводников» не впечатлил даже крутой перфоманс игрока на ЧМ. Дениса сначала отдали в аренду «Валенсии», а летом 2019-го окончательно продали.

В новой команде полузащитник сработался с Марселино Торралем и провел мощный сезон-2018/19, но после увольнения тренера потерял место в основе, и к тому же вернулись проблемы со здоровьем.

Хёну Чо (Южная Корея)

Цена до и после ЧМ-2018: 0,5 млн евро – 1,3 млн евро

Кем был. Фанаты середняка K-League «Тэгу» прозвали вратаря Daegea. Чо сразил их стройной фигурой и классными сэйвами, как у голкипера «МЮ» Давида де Хеа. В 2017-м парня признали лучшим вратарем чемпионата.

Как зажег на ЧМ. Стабильной игре корейца мешали многочисленные травмы – он не сыграл ни одного матча в квалификации и приехал в Россию в статусе третьего вратаря. Насладиться русской культурой в полной мере Хёну не позволил главный тренер Син Тхэён. Суеверный коуч неожиданно поставил парня в старт на все игры, и этот ход сработал. Чо достойно провел турнир и особенно впечатлил в матче третьего тура с немцами. Корейский Де Хеа смастерил шесть шикарных сэйвов, стал MVP игры и выкинул действующих чемпионов мира с турнира.

Хёну Чо спасает в матче против Германии на ЧМ-2018 Фото: Getty Images

Кем стал. Эффект от выступления Чо получился таким мощным, что его освободили от обязательной воинской службы. 26-летний вратарь мечтал о карьере в Англии, но приглашения так и не дождался. В январе 2020-го парень перешел из «Тэгу» в «Ульсан Хэнде» на правах свободного агента.

Йерри Мина (Колумбия)

Цена до и после ЧМ-2018: 11,8 млн евро – 30 млн евро

Кем был. Мина мечтал играть в воротах, как его отец и дядя, но однажды попробовал себя на позиции центрального защитника и к перчаткам больше не возвращался. К началу ЧМ первый колумбиец в истории «Барсы» грустил на скамейке запасных каталонцев.

Как зажег на ЧМ. Имя Йерри футболисту придумала его мама, балдевшая от мульта «Том и Джерри». В России 195-сантиметровый крепыш не только здорово защищал ворота, но и таскал сыр из мышеловок соперников. Мина вкатил по мячу Японии, Польше и Англии, повторив рекорд результативности ЧМ среди защитников Пауля Брайтнера (1974) и Андреаса Бреме (1990).

Йерри Мина после гола Англии на ЧМ-2018 Фото: Getty Images

Кем стал. Чудесное выступление Мины помогло «Барсе» хорошо заработать. В январе 2018-го каталонцы заплатили «Санта Фе» 11,8 млн евро, а уже в августе спихнули лавочника в «Эвертон» за 30 млн. В Англии защитник играет нерегулярно – похоже, Эрнесто Вальверде верно определил истинный класс Мины.

Мусса Ваге (Сенегал)

Цена до и после ЧМ-2018: 50 тысяч евро – 5 млн евро

Кем был. В 18 лет попал из катарской академии в бельгийский «Эйпен» и развивался под руководством Клода Макелеле.

Как зажег на ЧМ. Всего 11 минут понадобилось агрессивному правому защитнику, чтобы открыть счет в Екатеринбурге в игре против Японии (2:2). Гол в возрасте 19 лет и восьми месяцев сделал Ваге самым молодым африканцем, забивавшим на чемпионатах мира.

Перфоманс Мусса Ваге в России помог ему катапультироваться в «Барселону» Фото: Getty Images

Кем стал. Мусса уверенно пылил во всех матчах турнира и спустя месяц перешел в «Барселону» за 5 млн евро. Сенегальца спихнули в дубль, где он запомнился лишь толчком болельщика и дисквалификацией на четыре матча. В сезоне-2019/20 африканца перевели в первую команду – он дебютировал в Примере и Лиге чемпионов, но не впечатлил и отправился дозревать в аренду в «Ниццу».

Анте Ребич (Хорватия)

Цена до и после ЧМ-2018: 10 млн евро – 40 млн евро

Кем был. Не пробился в состав «Фиорентины», страдал от мононуклеоза и скитался по арендам. После дубля «Баварии» в финале Кубка Германии-2018 зацепился в «Айнтрахте» и подписал контракт накануне ЧМ.

Как зажег на ЧМ. Форвард вернулся в сборную спустя год и сыграл с огромным вдохновением. Хорватский энерджайзер провел в старте шесть матчей и забил важный мяч Аргентине, наказав вратаря Вилли Кабальеро за грубую ошибку.

Анте Ребич отметил первый гол в ворота сборной Аргентине в стиле Мауро Икарди Фото: Getty Images

Кем стал. За хорватом охотились «Манчестер Юнайтед» и «Бавария», но Анте предпочел возвращение в Италию – в сентябре 2019-го «Милан» выложил 40 млн евро за двухгодичную аренду полузащитника. В первой половине сезона Ребич засел в глубоком запасе, во второй ожил, забил «Интеру» и «Ювентусу». Возможно, в этот раз он все же не зря вернулся в Италию.

Такаси Инуи (Япония)

Цена до и после ЧМ-2018: 5 млн евро – 2 млн евро

Кем был. Выступал в Бундеслиге и Примере, за несколько дней до начала ЧМ перешел на правах свободного агента из «Эйбара» в «Бетис».

Как зажег на ЧМ. Резкий, техничный и изобретательный вингер доказал, что удивить можно и в 30 лет. Азиат положил изящный мяч Сенегалу и шикарной банкой из-за пределов штрафной заставил нервничать бельгийцев в 1/8 финала.

Такаси Инуи на ЧМ-2018 Фото: Getty Images

Кем стал. Праздник закончился, а вместе с ним и вдохновение японского полузащитника. Полгода он маялся в запасе «Бетиса», сгонял в аренду в «Алавес» и летом 2019-го вернулся в «Эйбар». Ждем новых фейерверков от Такаси в Катаре.

Киран Триппьер (Англия)

Цена до и после ЧМ-2018: 6 млн евро – 22 млн евро

Кем был. Неудачно бился с Кайлом Уокером за место в старте «Тоттенхэма». Застолбил место правого защитника только после ухода конкурента в «Манчестер Сити».

Как зажег на ЧМ. Ехал в Россию сменщиком Уокера, но Гарет Саутгейт нашел место в основе обоим, сыграв в три центральных защитника. Глядя на самонаводящиеся кроссы Триппьера, идеальные стандарты и волшебный гол Хорватии в полуфинале со штрафного, трудно уйти от сравнений с Бекхэмом. Дэвид и Киран – единственные англичане, вонзавшие гол на чемпионатах мира прямым ударом со штрафного.

Кем стал. Защитник был частью героической кампании «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов-2018/19, но часто привозил в АПЛ. Приглашение тренера Атлетико» Диего Симеоне поступило очень вовремя и удовлетворило всех: Киран в 29 лет сменил обстановку, а лондонцы заработали. В мадридской команде Триппьер заменил ветерана команды Хуанфрана, но куража уровня ЧМ-2018 не показывает.

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