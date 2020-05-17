Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия. Посмотри еще раз тот великолепный матч и поностальгируй

Как будто это было вчера.

Два года назад в России состоялся 21-й чемпионат мира по футболу.Тот турнир до сих многие вспоминают только теплыми словами: за организацию, атмосферу и показанный командами футбол. 15 июля в «Лужниках» схлестнулись сборные Франции и Хорватии – вы наверняка помните, чем закончился тот матч.

Официальный канал FIFA предлагает фанатам еще раз насладиться финалом – не упусти такую возможность.

ЧМ-2018 Автор самого красивого гола и спаситель сборной России. Что стало с героями ЧМ-2018 11/05/2020 В 08:02

Россия на турнире дошла до четвертьфинала, проиграв на этой стадии Хорватии.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

ЧМ-2018 Тест: назови 11 городов, принимавших матчи ЧМ-2018 05/05/2020 В 19:00