Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия. Посмотри еще раз тот великолепный матч и поностальгируй

Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия, Рафаэль Варан с кубком
Фото: Getty Images
Как будто это было вчера.
Два года назад в России состоялся 21-й чемпионат мира по футболу.Тот турнир до сих многие вспоминают только теплыми словами: за организацию, атмосферу и показанный командами футбол. 15 июля в «Лужниках» схлестнулись сборные Франции и Хорватии – вы наверняка помните, чем закончился тот матч.
Официальный канал FIFA предлагает фанатам еще раз насладиться финалом – не упусти такую возможность.
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- Россия на турнире дошла до четвертьфинала, проиграв на этой стадии Хорватии.
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