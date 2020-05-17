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Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия. Посмотри еще раз тот великолепный матч и поностальгируй

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Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия, Рафаэль Варан с кубком

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Как будто это было вчера.

Два года назад в России состоялся 21-й чемпионат мира по футболу.Тот турнир до сих многие вспоминают только теплыми словами: за организацию, атмосферу и показанный командами футбол. 15 июля в «Лужниках» схлестнулись сборные Франции и Хорватии – вы наверняка помните, чем закончился тот матч.

Официальный канал FIFA предлагает фанатам еще раз насладиться финалом – не упусти такую возможность.

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  • Россия на турнире дошла до четвертьфинала, проиграв на этой стадии Хорватии.

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