Тест: вспомни символическую сборную ЧМ-2018

Назови главных героев чемпионата мира в России.

С чемпионата мира в России прошло уже два года, хотя будто он завершился лишь вчера. Давайте вместе вспомним главных героев турнира, а точнее – символическую сборную по версии ФИФА. Вам в помощь – позиция и национальность футболиста.

ЧМ-2018 Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия. Посмотри еще раз тот великолепный матч и поностальгируй 17/05/2020 В 17:07

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