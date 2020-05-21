Тест: вспомни символическую сборную ЧМ-2018

Тест Eurosport
Фото: Eurosport
Назови главных героев чемпионата мира в России.
С чемпионата мира в России прошло уже два года, хотя будто он завершился лишь вчера. Давайте вместе вспомним главных героев турнира, а точнее – символическую сборную по версии ФИФА. Вам в помощь – позиция и национальность футболиста.
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