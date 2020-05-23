У кого-то из «трехцветных» проблемы с финансами.

Одна из золотых медалей футболистов французской сборной за победу на чемпионате мира-2018 в России ушла с молотка.

Аукционный дом Julien`s Auctions объявил о продаже айтема всего за 71 875 долларов. Имя футболиста, выставившего лот, не сообщается.

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Сборная Франции стала чемпионом мира-2018, победив в финале Хорватию – 4:2. Французы – двукратные чемпионы мира.

Сообщается, что с молотка ушли по одной медали чемпионов мира-1994 и 2002. Оба турнира были выиграны бразильцами.

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