Два года назад двое англичан доехали до Волгограда на великах. Автор Eurosport приютил их

Парни проехали почти 4 тысячи километров ради сборной Англии и благотворительности.

Два года назад Англия со счетом 2:1 обыграла Тунис в первом для себя матче чемпионата мира-2018. Для большинства фанатов «трех львов» это был рядовой поединок, но только не для Джейми Марриотта и Митчелла Джонса из Хэмпшира – парни за 24 дня на велосипедах преодолели 3800 километров до Волгограда ради того, чтобы попасть на стартовый матч сборной на международном турнире и собрать денег на благотворительность.

В начале 2018 года от рака скончался Брайан Рэндалл – детский тренер Митчелла и большой друг его семьи. Это сподвигло Джонса вместе с Марриоттом запустить краудфандинг с целью собрать 2 тысячи фунтов в фонд Бобби Мура по поддержке исследования онкологий – величайший капитан в истории сборной Англии тоже умер от страшного недуга. Парни активно вели путевой дневник в соцсетях и в итоге добились цели – выполнили и перевыполнили изначальный план по сбору средств на 219%.

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На подъезде к Волгограду путешественники спросили у подписчиков, не найдется ли у них или их знакомых вписки в городе – на тот момент все жилье было занято, так что парням было банально негде перекантоваться. На помощь пришел автор Eurosport Виталий Кудрявцев. Он следил за их передвижениями, а когда выяснилось, что им негде спать, врубил фанатскую солидарность – Виталий поддерживает сборную Англии с 1990 года и с радостью приютил гостей с островов. Мы расспросили Кудрявцева об опыте общения с Джейми и Митчеллом.

Как познакомились

«Увидел новостной сюжет – они сидели в пабе и рассказывали о том, как поедут в Россию. Я был впечатлен такой идеей – преодолеть почти 4 тысячи километров на велосипедах, причем половину – по Украине и России с непредсказуемыми дорогами. Впечатлило, что их путешествие – не только желание привлечь к себе внимание, но и благотворительность.

Стал следить за ними, как они ехали через всю Европу. В один из дней они написали, что нуждаются в ночевке в Волгограде – спросил друзей, у всех уже было занято. Тогда я подумал, что они могут с комфортом разместиться в доме моей мамы. Я всегда поддерживал сборную Англии, так что был рад принять ее болельщиков – написал и предложил остановиться у себя.

Я ехал из Москвы в Волгоград в предпоследний день их путешествия и километров за 10 до Иловли (поселок в волгоградской области – прим. Eurosport) повстречал их на дороге – это была наша первая встреча вживую. Они ехали по трассе среди «Камазов». Мои друзья вывесили из окна британский флаг – Джейми потом говорил, что это был один из самых воодушевляющих моментов».

Я встретил их у Центрального стадиона вместе с несколькими съемочными группами из Англии и России. Подождал, пока они раздадут интервью, и мы отправились ко мне домой. Их ждало угощение – пиво волгоградского пивзавода. Они его оценили, сказали, что отличное. Больше всего им понравились блины моей мамы. В быту эти велосипедисты крайне непритязательны – обычные люди, такие же, как и мы. Я им предоставил кров, стол – все, разумеется, бесплатно».

Парни уже бывали в России

«Вечером мы пошли по барам, я показывал им достопримечательности. Вопросов про медведей и водку не задавали – парни знали о нашей стране больше, чем среднестатистические туристы, потому что раньше уже бывали в России и даже в Волгограде. Они участвовали в «Монгольском ралли» – взяли в Англии старую убитую тачку и несколько недель ехали в Монголию.

Я много водил их по городу и показывал достопримечательности, до которых парни не добрались во время первого визита. После столь длительной поездки ребят интересовали в первую очередь бары и возможность проникнуться атмосферой чемпионата мира. В Волгограде эта атмосфера безусловно была – присутствовало большое количество англичан. Джейми и Митчелл – активные болельщики, но к футбольным хулиганам себя не причисляют.

Приезжие фанаты вели себя прилично несмотря на то, что были попытки нападений – хотя все это было только локально и активно раздувалось в медиа. Стоило большого труда разубедить англичан, что не будет никакой жести, которую им обещали в британских медиа. Ко дню матча все расслабились, было весело и дружелюбно».

Один из англичан заснул на футболе

«В день матча мы с ребятами посещали различные бары, парни давали интервью, а потом мы вместе пошли на игру – сидели за воротами английской сборной. Было отлично, особенно когда Кейн забил победный в концовке – Митч спал всю вторую половину, потому что немного перебрал накануне, да и накопилась усталость от 24 дней педалирования. Проснулся, только когда трибуна взорвалась после гола. При этом он умудрился потерять свою майку сборной Англии, куда она с него делась – никто не знает. Осталась в Волгограде на трибуне Центрального стадиона.

Мы с парнями остались добрыми друзьями. Более того, мои российские приятели из Волгограда живут в Портсмуте, и, когда Митч вернулся в Англию, они встретились и вместе смотрели футбол, тоже подружились. Джейми звал меня в гости, и в 2019 году мы повстречались в Ноттингеме, куда я по его приглашению приехал на матч «Ноттингем Форест» – «Дерби Каунти». Уже в январе 2020 года до пандемии я ездил в Лондон в гости к Джейми и на футбол – он прекрасно меня принимал, мы ходили по барам, смотрели достопримечательности. Посетил стадионы «КПР» и «Миллуолла», Джейми познакомил со своими друзьями – олдскульными фанатами, было впечатляюще.

Безусловно буду рад принять их у себя в Москве или в Волгограде у мамы – абсолютно без разницы. Буду очень рад, если ребята смогут приехать сюда снова. Не важно, на футбол ли или по какому-то другому поводу. Всегда жду их в гости».

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