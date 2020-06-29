После ЧМ-2018 Россию до сих пор не покинули более 2 тысяч иностранных болельщиков

Аргентина, болельщики, Казань, ЧМ-2018
Фото: Getty Images
Они въехали по паспорту болельщика, а сейчас находятся в статусе нелегальных мигрантов.
Некоторые иностранцы по-прежнему остаются на территории России после посещения чемпионата мира 2018 года.
«По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более двух тысяч иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу. Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами», – цитирует «Коммерсант» заместителя министра иностранных дел Евгения Иванова.
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- ЧМ-2018 проходил в 11 российских городах.
- Золото выиграла Франция, сборная России дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила Хорватии.
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