Футбол
ЧМ-2018

После ЧМ-2018 Россию до сих пор не покинули более 2 тысяч иностранных болельщиков

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Аргентина, болельщики, Казань, ЧМ-2018

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 43 минут

Они въехали по паспорту болельщика, а сейчас находятся в статусе нелегальных мигрантов.

Некоторые иностранцы по-прежнему остаются на территории России после посещения чемпионата мира 2018 года.

«По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более двух тысяч иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу. Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами», – цитирует «Коммерсант» заместителя министра иностранных дел Евгения Иванова.

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  • Золото выиграла Франция, сборная России дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила Хорватии.

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