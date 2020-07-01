Мем «А потом мы победили испанцев» – откуда он взялся? Оказывается, эту фразу сказал не Дзюба

Не забыли? Сегодня ровно два года тому самому сэйву Акинфеева!

Ровно два года назад сборная России совершила чудо, обыграв сборную Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти Игорь Акинфеев оказался лучше Давида де Хеа: Игорь отбил два удара, Давид – ноль.

Матч Испания – Россия породил один из главных мемов прошедшего десятилетия – «А потом мы победили испанцев».

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Откуда он взялся? Многие думают, что эту фразу произнес Артем Дзюба, но нет. Оказывается, ее придумал администратор паблика ВГИК Виталий Поморцев – а уже потом мем подхватили, как будто его автором действительно был Дзюба. «Я это придумал, он не говорил такого», – отметил Поморцев в частной переписке, которую нам подогнал автор Eurosport Павел Городницкий.

Сейчас фраза «А потом мы победили испанцев» знакома каждому футбольному болельщику. Во ВГИКе ее используют особенно часто.

Но и другие болельщики – тоже не брезгуют.

После победы над Испанией команда Станислава Черчесова в 1/4 финала опять-таки в серии пенальти уступила будущим финалистам – хорватам.

Победителем ЧМ в России стала сборная Франции – команда Дидье Дешама в финальной встрече обыграла Хорватию со счетом 4:2.

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