Человек, ответственный за постройку стадиона «Нижний Новгород», взял у подрядчика взятку в размере 205 тысяч рублей. Представитель организации, занимающейся инженерным обслуживанием арены, заплатил инженеру за то, чтобы тот не мешал подписанию документов на оплату выполненных ими работ. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ, против подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (взятка в крупном размере).