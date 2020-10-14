Главного инженера арены, построенной под ЧМ-2018, поймали на взятке.
Человек, ответственный за постройку стадиона «Нижний Новгород», взял у подрядчика взятку в размере 205 тысяч рублей. Представитель организации, занимающейся инженерным обслуживанием арены, заплатил инженеру за то, чтобы тот не мешал подписанию документов на оплату выполненных ими работ. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ, против подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (взятка в крупном размере).
«Подозреваемому предъявлено обвинение, вину в инкриминируемом деянии он признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – цитирует источник сообщение следственного комитета.
- Стадион построен к чемпионату мира 2018 года в России. Он принял четыре игры групповой стадии, матч 1/8 финала Хорватия – Дания и четвертьфинал Уругвай – Франция.
- Сейчас на арене домашние матчи клуб «Нижний Новгород», выступающий в ФНЛ.