Сборная России по футболу во главе с тренером Станиславом Черчесовым получила почетную грамоту и специальную медаль «За высокие спортивные достижения на чемпионате мира по футболу-2018».
«Благодарю Государственную Думу и ее председателя Вячеслава Володина за оценку нашей игры на домашнем чемпионате мира. В футболе очень важно выигрывать трофеи и завоевывать награды. Три года назад нам это сделать не удалось. Но, как я уже неоднократно говорил, по эмоциям и самоотдаче сборная России была на высоте и не оставила равнодушными своих многочисленных болельщиков.
Этот турнир мы будем вспоминать еще долго. Но сейчас все наши мысли о новом крупном соревновании – Евро-2020», – цитирует Черчесова официальный телеграм-канал сборной России.
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- На домашнем ЧМ-2018 Россия дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам в серии пенальти.
- Евро пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург.
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