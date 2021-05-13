Тележурналист Мурад Латипов, который присутствовал в раздевалке сборной России во время домашнего чемпионата мира 2018 года, рассказал об атмосфере после поражения от Хорватии в четвертьфинале.

– Что было после Хорватии в раздевалке?

– Тишина. Абсолютная. Станислав Саламович перед входом в раздевалку каждому футболисту жал руку и обнимал. Слушай, несмотря на всю его эмоциональность, он скуп на такого рода эмоции. Черчесов благодарил пацанов за то, что они сделали. За все эти 52 дня. Потом встал Федя, начал извиняться.

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Никогда не забуду слова Акинфеева: «Так, стоп. Мы команда. Выигрывает команда, проигрывает команда. Извиняться не надо. И в разговоре с прессой извиняться не надо». Это кэп. На следующий день в Новогорске перед выездом в Лужники было собрание. Черчесов тогда сказал: «Все только начинается», – сказал Латипов в эксклюзивном интервью Eurosport.ru.

Россия уступила Хорватии в серии пенальти.

Латипов работает на «Матч ТВ», до этого – на телеканалах «Россия-2» и «Спорт». Также занимал должность пресс-атташе «Анжи».

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