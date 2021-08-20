Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что критика в адрес Станислава Черчесова за работу в национальной команде справедлива.

«Скажу так: домашний ЧМ – это не показатель. Потому что там нас за уши тянули со всех сторон. И кто бы что ни говорил, выиграли мы только у испанцев, которые приехали и играли без ворот вообще.

Как только мы сталкивались с хорошими командами, то проигрывали. От Уругвая три получили, на Кубке конфедераций проиграли Мексике. Обыграли только новозеландских регбистов, Египет, который впервые за долгое время попал на ЧМ, Саудовскую Аравию, приехавшую после Рамадана, игроки месяц толком не ели.

Футбол Черчесов отказался возглавить сборную Ирака («Чемпионат») 30/07/2021 В 12:38

Я работал и в Саудовской Аравии, и в Узбекистане, знаю, что это такое. С утра до 7 ничего не есть, не пить. Пост жестко надо соблюдать. Тем более Саудовская Аравия – очень религиозная страна, там к этому серьезно относятся.

Так что нас тащили, как могли, как корейцев на ЧМ-2002. Поэтому критика справедливая и правильная, считаю. Не надо кричать, что мы такие герои. За выход в 1/4 финала заслуженных мастеров получили! Ну что это такое? За Олимпиаду не все получают такую награду, а тут дали за попадание в восьмерку. Просто опозорили этот значок, это звание», – заявил Канчельскис в интервью «Матч ТВ»

На домашнем ЧМ-2018 сборная России под руководством Станислава Черчесова добилась исторического достижения – впервые в новейшей истории команда вышла в плей-офф, где дошла до четвертьфинала.

Черчесов покинул пост главного тренера национальной команды после неудачного выступления на Евро-2020: сборная России разгромно проиграла 2 матча из трех и заняла последнее место в группе.

Чемпионат России ЦСКА, «Спартак», Госдума? Черчесов ищет работу в Москве 19/07/2021 В 08:45