Франция и Бельгия поделили первую строчку в новом рейтинге ФИФА, Россия поднялась на 3 позиции

ФИФА опубликовала новый рейтинг ФИФА, в котором сборная России улучшила позиции. Команда Станислава Черчесова поднялась на три строчки и занимает 46-е место.

Прогресс русской команды связан с успешными матчами в сентябре. В рамках Лиги наций сборная победила Турцию (2:1), а в товарищеской встрече разгромила Чехию (5:1).

Первое и второе места делят Бельгия и Франция. В топ-10 входят Бразилия, Хорватия, Уругвай, Англия, Португалия, Швейцария, Испания и Дания.

Наибольшего прогресса в рейтинге добилась сборная Украины. Команда Андрея Шевченко поднялась на 6 строчек и располагается на 29-м месте.

Максимальный регресс у Ганы, опустившейся на 6 шесть позиций. Теперь она в рейтинге на 51-м месте.

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