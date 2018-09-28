Imago

Йоахим Лёв: «Я разочарован. Озил мне все еще дорог»

Лёв: «Я разочарован. Озил мне все еще дорог»
Eurosport

9 мин. назад

Месут сильно задел мужчину своим поведением.

В среду тренер сборной Германии Йоахим Лёв прибыл на тренировочную базу «Арсенала», чтобы вызвать полузащитника клуба Месута Озила на личную беседу.

Игрок завершил карьеру в сборной после ЧМ-2018 из-за расистского скандала, спровоцированного Немецким футбольным союзом. Лёв несколько раз пытался связаться с Озилом по телефону, но ни одна из попыток не обернулась удачей.

В день, когда немецкий тренер нагрянул в расположение клуба, Озил не появился на тренировке.

«Месута не было на тренировочной базе, так что надо признать, что он не хочет с нами сейчас общаться. Причин я не знаю», - сообщил коуч Бундестим немецким СМИ.

«Лично я разочарован. Когда вы столько работали вместе… Я бы хотел иметь возможность личного разговора.

Конечно же, я бы воспользовался шансом поговорить с Озилом, он мне все еще дорог»

  • Евро-2024 пройдет в Германии.
  • Контракт Йоахима Лёва со сборной истекает в 2022 году.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Команды Вильи и Швайнштайгера забили аж 2 гола, хотя на картофельном поле сделать это было непросто

02:30
Популярные видео
Завал на женском ЧМ по велоспорту, в результате которого одна из девушек снимала велосипед с головы
1 246 просмотров23 ч
«Я уже на одном уровне с Месси и Роналду». Настоящие The лучшие, а не этот ваш Модрич
6 932 просмотров25/09 в 12:53
А еще вам может понравиться