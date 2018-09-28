Йоахим Лёв: «Я разочарован. Озил мне все еще дорог»

В среду тренер сборной Германии Йоахим Лёв прибыл на тренировочную базу «Арсенала», чтобы вызвать полузащитника клуба Месута Озила на личную беседу.

Игрок завершил карьеру в сборной после ЧМ-2018 из-за расистского скандала, спровоцированного Немецким футбольным союзом. Лёв несколько раз пытался связаться с Озилом по телефону, но ни одна из попыток не обернулась удачей.

В день, когда немецкий тренер нагрянул в расположение клуба, Озил не появился на тренировке.

«Месута не было на тренировочной базе, так что надо признать, что он не хочет с нами сейчас общаться. Причин я не знаю», - сообщил коуч Бундестим немецким СМИ.

«Лично я разочарован. Когда вы столько работали вместе… Я бы хотел иметь возможность личного разговора.

Конечно же, я бы воспользовался шансом поговорить с Озилом, он мне все еще дорог»

Евро-2024 пройдет в Германии.

Контракт Йоахима Лёва со сборной истекает в 2022 году.

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