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Йоахим Лёв: «Я разочарован. Озил мне все еще дорог»
Месут сильно задел мужчину своим поведением.
В среду тренер сборной Германии Йоахим Лёв прибыл на тренировочную базу «Арсенала», чтобы вызвать полузащитника клуба Месута Озила на личную беседу.
Игрок завершил карьеру в сборной после ЧМ-2018 из-за расистского скандала, спровоцированного Немецким футбольным союзом. Лёв несколько раз пытался связаться с Озилом по телефону, но ни одна из попыток не обернулась удачей.
В день, когда немецкий тренер нагрянул в расположение клуба, Озил не появился на тренировке.
«Месута не было на тренировочной базе, так что надо признать, что он не хочет с нами сейчас общаться. Причин я не знаю», - сообщил коуч Бундестим немецким СМИ.
«Лично я разочарован. Когда вы столько работали вместе… Я бы хотел иметь возможность личного разговора.
Конечно же, я бы воспользовался шансом поговорить с Озилом, он мне все еще дорог»
- Евро-2024 пройдет в Германии.
- Контракт Йоахима Лёва со сборной истекает в 2022 году.