Роббен – на замечание Мюллера, что Евро-2024 станет последним в их карьере: «Моим – предпоследним»
Старички наконец решили сбавить обороты.
Игроки мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен и Томас Мюллер забавно отреагировали на новость, что Германия примет в 2024 году чемпионат Европы – игроки сообщили, что для них будет значить предстоящий турнир.
«Чемпионат Европы-2024 будет нашим последним турниром», – сказал Мюллер.
«Моим – предпоследним», – спешно добавил 34-летний Роббен.
- Арьен Роббен еще не становился чемпионом мира или Европы в составе сборной Нидерландов.
- Томас Мюллер становился чемпионом мира с Бундестим в 2014-м.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте