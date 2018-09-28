Роббен – на замечание Мюллера, что Евро-2024 станет последним в их карьере: «Моим – предпоследним»

Игроки мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен и Томас Мюллер забавно отреагировали на новость, что Германия примет в 2024 году чемпионат Европы – игроки сообщили, что для них будет значить предстоящий турнир.

«Чемпионат Европы-2024 будет нашим последним турниром», – сказал Мюллер.

«Моим – предпоследним», – спешно добавил 34-летний Роббен.

Арьен Роббен еще не становился чемпионом мира или Европы в составе сборной Нидерландов.

Томас Мюллер становился чемпионом мира с Бундестим в 2014-м.

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