ФИФА опубликовала новый рейтинг сильнейших мужских сборных мира.

Лидерство по-прежнему удерживает Бельгия. С апреля 2019 года (момента предыдущего обновления чарта) «красные дьяволы» одержали две домашние победы по 3:0 над Казахстаном и Шотландией.

На расстояние трех баллов к ней приблизились чемпионы мира из Франции. Третье и четвертое место сохранили Бразилия и Англия. На пятую позицию после победы в Лиге наций поднялась Португалия. В топ-10 также входят Хорватия, Испания, Уругвай, Швейцария и Дания.

Сборная России после 9:0 с Сан-Марино и минимального выигрыша у Кипра поднялась на три строчки и стала 43-й. Она набрала одинаковое количество баллов и делит это место с Австралией

Украина также стала выше на три места после побед над Сербией и Люксембургом и занимается 24-ю позицию.

Чемпионы мира в XXI веке также чуть приподнялись в рейтинге ФИФА – Германия стала 11-й, Италия заняла 14-е место.

43-я строчка России стала для нее лучшей с 2015 года. Тогда русская сборная была 24-й, пока не рухнула на 56-е место.

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