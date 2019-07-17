Eurosport
Занимается медициной, утопает в долгах. Что стало с легендарными игроками Бразилии-2002
Одна из любимейших команд в истории футбола.
В 2002-м сборная Бразилии прокатилась по Японии и Корее, приколотив к газону всех, кто встречался на пути. Это была такая команда, из-за которых обычно дети начинают любить футбол – веселая, стильная, хулиганская и всепобеждающая. Та сборная принесла Бразилии пятый титул чемпионов мира и прозвище Пентакампеоны. Eurosport.ru предлагает угадать, что сейчас стало с игроками, прихлопнувшими Германию в финале ЧМ-2002.
Прошел квиз про бразильцев – угадай, где русские герои:
Бомжует, тренирует серфингистов. Где сейчас супергерои России, уничтожившие Голландию в 2008-м
Таксует, тренирует евроклуб, не поддержал пенсионную реформу. Где сейчас ЦСКА, выигравший Кубок УЕФА
Судится, спасает оленей, курит кальян на стадионе. Где сейчас игроки «Рубина», прибившие «Барсу»