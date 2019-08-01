Иранские женщины смогут посещать матчи квалификации к ЧМ-2022. ФИФА настояла на отмене запрета

Откуда взялся запрет?

Иран – единственная страна в мире, в которой женщинам запрещено посещать спортивные соревнования. Все было иначе до Исламской революции 1979 года. Еще в 1978-м иранские женщины не только свободно приходили на стадионы, но и активно участвовали в политической жизни – работали в парламенте, судебных органах и полиции. Жили цивилизованно.

В 1979 году к власти пришел аятолла Хомейни с новой идеологией, основанной на консервативных принципах ислама и нормах шариата. Женщины были жестко ограничены в правах. По новому религиозному закону представительницы женского пола с девяти лет должны были покрывать голову и тело темной одеждой. Идеалом женщины для Хомейни была Фатима, дочь Мухаммеда, отличавшаяся богобоязненностью и преданностью мужу. В числе прочего женщинам запретили посещать футбол. По мнению новой власти, агрессивное поведение фанатов могло повредить их тонкой психологии.

С того времени запрет никогда полностью не отменялся. Чтобы попасть на футбол, девушкам приходилось идти на хитрость – переодеваться в мужчин.

Иранские болельщицыGetty Images

Как наказывали женщин?

В иранском уголовном законодательстве широкой спектр наказаний. Например, за воровство или прелюбодеяние назначается публичная порка кнутом. За неоднократные акты мужеложства или лесбиянства – смертная казнь.

За посещение футбольных соревнований наказание для женщин по иранским меркам не столь жесткое – арест. Открытой статистики по арестанткам за данное нарушение нет, но, очевидно, подобные проступки происходят регулярно. В 2006 году иранский режиссер Джафар Панахи даже снял на эту тему фильм «Офсайд», за что получил Гран-при жюри на Берлинском кинофестивале. Кстати, в 2010 году Панахи был осужден на шесть лет тюрьмы, а вскоре ему запретили заниматься кинематографической деятельностью в течение ближайших 20 лет.

Как женщины боролись за отмену запрета?

Борьба шла много лет. И по факту продолжается до сих пор. В 2006 году было организовано протестное движение «Женщины в белых шарфах» – девушки писали свободолюбивые лозунги на своих шарфах, к которым не имеет право притрагиваться полиция нравов. Одна из целей движения – добиться отмены запрета на посещение стадионов. В апреле того же года после забастовок и мирных демонстраций табу было снято. Всего лишь на месяц. Многих активисток арестовали.

Иранские болельщикиGetty Images

Стихийные движения за права женщин возникают регулярно.. Большинство протестных акций поддерживается Ширин Эбади – известной правозащитницей и адвокатом, лауреатом Нобелевской премии мира 2003 года «за вклад в развитие демократии и борьбу за права человека, особенно женщин и детей в Иране».

Ключевую роль в отмене запрета на посещение футбола сыграли иранки, живущие за рубежом. Так, cестра футболиста мужской сборной Масуда Сулеймани уже пять лет борется с дискриминацией. Живущая в Канаде активистка специально ездила на чемпионат мира в Россию, чтобы попасть в объективы камер – на матчи Ирана она приходила с несколькими кричащими баннерами.

Почему им пошли на уступки?

Президент ФИФА Джанни Инфантино больше года добивался разрешения для иранских женщин присутствовать на отборочных матчах к ЧМ-2022. В марте 2018-го он посетил тегеранское дерби между «Эстеглялем» и «Персеполисом», на котором арестовали 35 девушек, тайком пробравшихся на стадион.

Узнав об этом, глава ФИФА потребовал от местной футбольной федерации гарантий возвращения женщин на трибуны, в том числе на квалификационные встречи к чемпионату мира в Катаре. Иначе иранский футбол подвергся бы санкциям. Удивительно, но только тогда в ФИФА вспомнили, что подобное ограничение прав девушек – это нарушение правил для участников международных футбольных соревнований. Статья 3 устава ФИФА гласит, что дискриминация любого рода в отношении группы лиц строго запрещена и наказывается дисквалификацией или исключением.

После совещания с президентом страны Хасаном Роухани глава футбольной федерации Мехди Тадж пошел на исторический шаг. В октябре прошлого года болельщиц впервые после 40-летнего запрета допустили на матч в Тегеране. В ноябре сотни женщин посетили прошедший в столице ответный матч финала азиатской Лиги чемпионов, в котором «Персеполис» проиграл японской «Касима Антлерс». На этой встрече присутствовал и Инфантино.

Иранские болельщикиGetty Images

Но проблема не была исчерпана. 6 июня женщин не пустили на товарищеский матч Ирана и Сирии. Некоторые фанатки были задержаны полицией. Тогда президент ФИФА написал письмо и потребовал гарантий, что иранские государственные власти сделают все для предоставления женщинам возможности покупать билеты и посещать матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре, которые начнется в сентябре 2019 года. В ответном письме Мехди Тадж подтвердил, что девушки смогут легально присутствовать на квалификационных встречах.

Правда, и это еще не финал. Теперь решение Федерации футбола Ирана должно подтвердить правительство. Кажется, это не последний эпизод борьбы за права болельщиц из Ирана.

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