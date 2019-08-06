Рабочие на стройке стадионов к чемпионату мира-2022 в Катаре вышли на акцию протеста против невыносимых условий работы.

Они жалуются на то, что им не платят зарплаты больше трех месяцев, не позволяют связаться с семьями, не выдают паспорта, не предоставляют отпуска, а питьевая вода не пригодна для использования.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Число жертв во время стройки объектов приближается к 1500 человек.

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