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BBC: сборная России может пропустить ЧМ-2022 из-за нового допингового скандала

BBC: сборная России может пропустить ЧМ-2022 из-за нового допингового скандала
Eurosport

12 мин. назад

Если РУСАДА снова лишится статуса соответствия, пострадают все.

Сборная России по футболу может пропустить чемпионат мира 2022 года из-за нового допингового скандала.

По информации BBC, в случае нового отстранения РУСАДА наказание для России может распространиться на все виды соревнований, которые подчиняются кодексу ВАДА. Чемпионат мира по футболу входит в число таких турниров.

  • Эксперты ВАДА подозревают Россию в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА дали три недели на объяснения.
  • Если нарушения будут доказаны, Россия рискует пропустить летнюю Олимпиаду-2020.
  • ·ЧМ-2022 по футболу состоится в Катаре. Турнир пройдет в ноябре-декабре.

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