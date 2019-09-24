Сборная России по футболу может пропустить чемпионат мира 2022 года из-за нового допингового скандала.

По информации BBC, в случае нового отстранения РУСАДА наказание для России может распространиться на все виды соревнований, которые подчиняются кодексу ВАДА. Чемпионат мира по футболу входит в число таких турниров.

Эксперты ВАДА подозревают Россию в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА дали три недели на объяснения.

Если нарушения будут доказаны, Россия рискует пропустить летнюю Олимпиаду-2020.

·ЧМ-2022 по футболу состоится в Катаре. Турнир пройдет в ноябре-декабре.

Россия может не поехать на Олимпиаду-2020. Ситуация хуже, чем перед Рио и Пхёнчханом

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