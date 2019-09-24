Через день после новостей о манипулировании допинг-пробами, возможном отстранении РУСАДА и неучастии России в Олимпиаде-2020 иностранные медиа принесли новый инсайд: сборная России по футболу пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре, если РУСАДА снова лишат статуса соответствия.

Звучит страшно – после ЧМ-2018 футбольная культура в России на подъеме, болельщики обожают Дзюбу, Головина и Черчесова. Страшно, но, если обдумать, совсем неправдиво.

Информацию вбросили на Newsweek и BBC. Новых данных нет: перечисляются уже известные факты про лабораторию, три недели и Олимпиаду-2020, а вывод о чемпионате мира по футболу – исключительно додумка авторов. «Россия может быть отстранена от множества событий, включая Олимпийские игры в Токио и чемпионат мира по футболу 2022 года», – дословно говорится в тексте BBC.

Артем Дзюба, сборная РоссииGetty Images

Сразу возникает вопрос – а куда дели Евро-2020, почему сразу перескочили на Катар? Ведь ВАДА проверяет спортсменов на обоих турнирах. Скорее всего, дело в работе журналистов, которая заточена на получение кликбейта. Newsweek и BBC написали, а их перепечатают сотни сетевых изданий по всему миру. Процитируют, дадут гиперссылку – появятся новые просмотры и заходы на сайт, увеличится индекс цитируемости. Все это – очень приятные плюшки для интернет-медиа, а чемпионат мира по футболу – бренд, на который точно кликнут. Вряд ли за океаном кому-то интересно потенциальное неучастие России в чемпионате Европы.

Еще можно взглянуть на передовицу Newsweek – разве такое медиа можно считать чем-то серьезным? Трамп, Украина, Пентагон, шарж на Обаму – русский допинг идеальнейше вписывается в этот ряд.

Слухи прокомментировали в РФС – слово взял директор по коммуникациям Кирилл Мельников:

«Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и ВАДА нет. Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений», – сказал Мельников.

С одной стороны, это выглядит традиционной отговоркой в духе российских спортивных властей, с другой – пожалуй, в РФС сейчас действительно не в курсе о возможном отстранении национальной команды от ЧМ-2022. Отбор в европейской части еще даже не начался – все сборные под эгидой УЕФА думают о Евро.

Но, конечно, на сто процентов утверждать о фейке и вбросе нельзя. Россия наделала много нехорошего, и никому неизвестно, как ВАДА решит наказать нарушителей в следующий раз. Но пока можно как минимум относиться к этой информации несерьезно.

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