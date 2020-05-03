Тест: вспомни хозяина чемпионата мира

Тест
Фото: Eurosport
Счастливчики, которым повезло принимать главный футбольный турнир.
Вероятно, ты уже выучил наизусть всех победителей чемпионатов мира. Но вот задачка посложнее – надо вспомнить страны, которые принимали ЧМ. В помощь – напоминание о победителе того турнира.
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