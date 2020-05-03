Футбол
ЧМ

Тест: вспомни хозяина чемпионата мира

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Тест

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
17 минут назад

Счастливчики, которым повезло принимать главный футбольный турнир.

Вероятно, ты уже выучил наизусть всех победителей чемпионатов мира. Но вот задачка посложнее – надо вспомнить страны, которые принимали ЧМ. В помощь – напоминание о победителе того турнира.

ЧМ

Отстранение России от ЧМ-2022 по футболу – бред. Западные медиа просто повышают читаемость

24/09/2019 В 13:52

Другие тесты для твоей памяти:

Тест: вспомни состав ЦСКА из финала Кубка УЕФА

Тест: вспомни состав «Зенита» из финала Кубка УЕФА

Тест: вспомни состав «Ливерпуля» из победного финала ЛЧ

Подписывайся на нас ВКонтакте

ЧМ

BBC: сборная России может пропустить ЧМ-2022 из-за нового допингового скандала

24/09/2019 В 10:26
ЧМ

Рабочие на стройках ЧМ-2022 объявили забастовку. Им не платят зарплату и выдают непригодную воду

06/08/2019 В 15:43
По теме
ФутболЧМ
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалОтстранение России от ЧМ-2022 по футболу – бред. Западные медиа просто повышают читаемость
Следующий материалСпала с Хамесом, разбила брак Джона Сины, следит за Конором. Порнодива Кендра Ласт и спорт = ❤️