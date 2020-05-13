Если бы не решение Орасио Элисондо, легендарной стычки Зидана и Матерацци могло не быть.

Символ финала чемпионата мира 2006 года между Италией и Францией – знаменитые разборки Зинедина Зидана и Марко Матерацци, завершившиеся легендарным хэдшотом француза. Остальные события финального матча меркнут, хотя сперва он развивался бодро и обещал стать результативным: Зидан открыл счет с пенальти на седьмой минуте, Матерацци ответил на 19-й. Потом все утихло вплоть до того самого момента в дополнительное время и драматичной серии пенальти.

Одиннадцатиметровый в ворота Италии поставили после прорыва Флорана Малуда в штрафную соперника и падения. Назначение пенальти было, что называется, на усмотрение судьи: сейчас аргентинский арбитр Орасио Элисондо отправился бы смотреть видеоповтор, и наверняка лично, а не безоговорочно доверяя ассистентам ВАР. В июле 2006-го он уверенным кроссом добежал до места предполагаемого нарушения, отмахнулся от Матерацци (да-да, потенциальным нарушителем тоже был Матерацци, если вдруг вы забыли) и коротким жестом указал на точку.

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Замедленный повтор был доступен телезрителям, но не рефери. Прокрутка момента с разных ракурсов показала, что в эпоху ВАР арбитр вряд ли решился бы на пенальти и поосторожничал в финале главного матча четырехлетия. Контакта между атакующим Малуда и защищающимся Матерацци не видно, хотя итальянец выставлял ногу. Но касания не произошло, и француз полетел вперед скорее по инерции.

К мячу подошел Зидан и исполнил удар в ворота Джанлуиджи Буффона не столько уверенно, сколько пижонски. Француз пробил несильно, почти нежно, и мяч сперва ударился в перекладину. Буффон на тот момент уже сидел на пятой точке и не мог препятствовать тому, что мяч опустился за линией ворот. В эпоху ВАР итальянцы наверняка бы потребовали пересмотреть и этот момент – вдруг гола не было? Но в 2006-м французы праздновали без единой доли сомнения – Зидана заобнимали Франк Рибери и Тьерри Анри.

Через 12 минут Матерацци воткнул с углового, а потом была полуторачасовая головая засуха с атакующим преимуществом французов и надеющимися на серию пенальти итальянцами. На 109-й минуте публику взбодрили Зидан и Маттеррацци, а серия пенальти по накалу и драматичности уступила бы только «Лужникам»-2008. Итальянцы взяли чемпионство, но не будь судейской помарки Элисондо, исход мог получиться другим. И мир не получил бы культовую стычку Зидана с Матерацци.

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