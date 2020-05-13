Кажется, кто-то так и не простил Зизу.

Месяц назад Вилли Саньоль внезапно вспомнил, что происходило в раздевалке сборной Франции после поражения в финале чемпионата мира 2006 года. «Мы были слишком разочарованы. Зидан принес извинения, но я не хотел их слушать. Я пошел в туалет и выкурил 250 сигарет за 10 минут. После той истории не общались с Зинедином два года», – признался Вилли.

Кажется, он не подозревал, что этим спичем запустит тренд на воспоминания о том ЧМ, но поток ностальгии было уже не остановить. Например, Фабио Каннаваро, который в тот вечер стал чемпионом мира, тоже осудил Зидана. «Это огромная ошибка. Его последний матч, завершившийся таким образом, – это разочарование. Мне было грустно видеть, как Зидан покидает чемпионат мира».

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Кроме того, включился Марко Матерацци – он не злорадствовал, а реконструировал события. Оказывается, они с Зиданом сцепились еще в основное время: в первом тайме Липпи попросил Марко опекать Зизу, и защитник натурально прилип к французу. Перед тем самым удалением Матерацци схватил Зинедина за майку, причем мотивация была предельно здравой: «Я не хотел, чтобы Гаттузо мне опять что-то предъявлял». Дальше случился легендарный диалог («Могу отдать тебе футболку после матча» – «Предпочту твою сестру»), удар головой в грудь и прощание Зидана с футболом.

Зинедин Зидан бьет Марко Матерацци Фото: Getty Images

«После финала все игроки сборной Франции были настроены против Зинедина. То, что он сотворил, – неуместно», – еще один инсайд Саньоля из раздевалки вице-чемпионов мира. Впрочем, Вилли явно приукрашивает: тот же Галлас сам был готов сразу вписаться за Зизу, но сдержался. «Мне захотелось ударить Матерацци в лицо. Все мы знаем, кто такие итальянцы. Когда они чувствуют, что соперник доминирует на поле, они пытаются провоцировать. Да, они обманщики, но с этим ничего не поделать».

В этом сюжете больше всего не хватает ответок самого Зидана, но он давно все объяснил. Через три дня после эпического удаления лидер французов выступил с открытым заявлением – так он извинился перед миллиардами зрителей, особенно перед детьми. Мудрый Зизу согласовал спич с юристами, чтобы не сболтнуть лишнего, поэтому часть про Марко получилась очень травоядной. «Я не могу сожалеть о поступке – это означало бы, что Матерацци был прав. Он сказал очень жесткие слова, причем повторил их несколько раз. Если вы слышите такое один раз, то пытаетесь уйти. Именно это я пытался сделать, я уходил. Но если вы слышите такие слова два, три раза... Я не выдержал и ответил ему как мужчина».

Позже Зидан еще не раз вспоминал тот эпизод, но его позиция не пошатнулась. «Скорее умру, чем извинюсь перед Матерацци», – говорил Зизу в 2010-м. Еще он отметил, что даже обрадовался удалению, потому было бы нечестно остаться на поле после удара головой в грудь. Кстати, Марко признал ошибку и попросил прощения еще в 2007-м, но Зинедина это не впечатлило.

Единственный вопрос, на который не ответил Зидан в многочисленных комментариях: считает ли он, что виноват в поражении сборной Франции в том финале? Придется самим искать аргументы за и против Зинедина.

Зинедин Зидан и Вилли Саньоль Фото: Getty Images

Для начала нужно понять, почему Саньоль и другие сборники (по словам Вилли) так разочаровались и разозлились на Зидана. Во-первых, французы откровенно сминали Италию в овертайме – команда Липпи держалась из последних сил. Сначала у «адзурри» отобрали территорию, а потом у ворот Буффона стали возникать убийственные моменты. Самый мощный из них – выстрел Зинедина головой как раз после навеса Саньоля. Короче, Вилли можно понять: он полагает, что если бы Зизу остался, то за оставшиеся 10 минут они бы точно организовали победный гол.

Второй повод для хейтерства – серия пенальти, которую французы проиграли из-за обиднейшего промаха Давида Трезеге. Те, кто осуждает Зидана, искренне верят: лысый лидер точно зарядил бы корешей уверенностью, а Италии не помог бы даже Буффон. Есть и третья причина презирать Зинедина за красную карточку: якобы он поступил эгоистично, импульсивно и просто глупо. Подвел команду и сам остался без золотой медали – как же нелепо.

Надо признать: среди всех претензий нет ни одной конкретной, а все победные для Франции расклады – строго гипотетические. Зидана можно было бы казнить, если бы в серии пенальти он подошел к точке, услышал что-то от Матерацци, разбежался и ударил не по воротам, а прямо в голову Марко. Но Зинедин просто удалился за несколько минут до конца финала и сразу извинился, а не отстаивал свою правоту.

Логичнее было бы обвинять в поражении условного Трезеге, который жахнул в перекладину, или просто признать, что Италия просто была сильнее в исполнении пенальти. Но точно не топить человека, который ушел из сборной после Евро-2004, вернулся в 2005-м, протащил французов на ЧМ-2006 и сгенерировал результативные действия во всех матчах плей-офф.

Марко Матерацци, Италия – Франция, ЧМ-2006 Фото: Getty Images

Из-за спичей в стиле Саньоля может сложиться ложное восприятие действительности. Простой пример – финал чемпионата мира-1994, в котором Баджо не забил с точки. Сейчас тот промах принято преподносить как драму великого нападающего, хотя даже если бы Хвостик пробил точно, бразильцы забрали бы кубок следующим же ударом – до Роберто свои попытки не реализовали еще два итальянца.

Точно так же и с Зиданом – не стоит искажать его историю. Важно зафиксировать: он поступил абсолютно безрассудно, но винить только его в поражении Франции глупо, стыдно и нечестно.

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