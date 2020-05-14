Тест: назови топ-20 сборных по версии ФИФА

Вспомни лучшие сборные мира.

В мировом рейтинге сборных от ФИФА нет серьезных изменений – почти все турниры на паузе из-за пандемии коронавируса. Поэтому тебе будет легко вспомнить 20-ку лучших. В помощь – Конфедерация, в которую входит команда.

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