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Тест: назови топ-20 сборных по версии ФИФА

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Тест Eurosport

Фото: Eurosport

Артем Буторин
Автор:Артем Буторин
через 41 минут
@ArtemButorin

Вспомни лучшие сборные мира.

В мировом рейтинге сборных от ФИФА нет серьезных изменений – почти все турниры на паузе из-за пандемии коронавируса. Поэтому тебе будет легко вспомнить 20-ку лучших. В помощь – Конфедерация, в которую входит команда.

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