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Рабочие-мигранты на стройке ЧМ-2022 не получали зарплату 7 месяцев

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ЧМ-2022

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 31 минут

Организаторы турнира в Катаре задолжали работникам крупную сумму.

Организаторов чемпионата мира 2022 года в Катаре обвиняют в невыплате зарплаты рабочим-мигрантам.

Обвинение выдвинула правозащитная организация Amnesty International, чье расследование публикует The Guardian. Сообщается, что около 100 рабочих на стройке одного из стадионов не получали зарплату в течение семи месяцев, хотя власти знали об их проблеме еще летом 2019-го.

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Рабочие не получили суммы от 1,9 тысяч до 14,5 тысяч евро. Некоторым уже начали отдавать долги, но ни один не получил всю зарплату.

«Этот случай – очередная иллюстрация того, как легко эксплуатировать рабочих в Катаре, даже когда они строят одно из главных украшений чемпионата мира», – заявил глава Amnesty International Стив Кокберн.

  • Сроки проведения ЧМ-2022 – с 21 ноября по 18 декабря.
  • С выбором страны-хозяйки турнира был связан коррупционный скандал.

Рабочие на стройках ЧМ-2022 объявили забастовку. Им не платят зарплату и выдают непригодную воду

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