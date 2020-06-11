Рабочие-мигранты на стройке ЧМ-2022 не получали зарплату 7 месяцев

ЧМ-2022
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Организаторы турнира в Катаре задолжали работникам крупную сумму.
Организаторов чемпионата мира 2022 года в Катаре обвиняют в невыплате зарплаты рабочим-мигрантам.
Обвинение выдвинула правозащитная организация Amnesty International, чье расследование публикует The Guardian. Сообщается, что около 100 рабочих на стройке одного из стадионов не получали зарплату в течение семи месяцев, хотя власти знали об их проблеме еще летом 2019-го.
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Рабочие не получили суммы от 1,9 тысяч до 14,5 тысяч евро. Некоторым уже начали отдавать долги, но ни один не получил всю зарплату.
«Этот случай – очередная иллюстрация того, как легко эксплуатировать рабочих в Катаре, даже когда они строят одно из главных украшений чемпионата мира», – заявил глава Amnesty International Стив Кокберн.
- Сроки проведения ЧМ-2022 – с 21 ноября по 18 декабря.
- С выбором страны-хозяйки турнира был связан коррупционный скандал.
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