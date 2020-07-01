Infobae: Марадона может возглавить сборную Испании

Основной задачей Диего поставят выход команды в финал ЧМ-2022.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона может стать главным тренером сборной Испании.

По информации Infobae, 59-летнего Марадону пригласит Антонио Торрес, если станет новым президентом федерации футбола Испании. Сообщается, что он уже договорился с представителями Диего о возможном контракте на два года. Основной задачей Марадоны станет выход в финал ЧМ-2022.

Примера А Diario El Dia: 40-летний Роналдиньо возобновит карьеру в клубе Марадоны 27/06/2020 В 11:37

В данный момент легенда возглавляет аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима».

Сборную Испании с лета 2018 года возглавляет Луис Энрике, при котором сборная вышла на Евро-2020.

Выборы президента испанской Королевской футбольной федерации состоятся в августе.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Футбол Марадона спустил с себя штаны и показал голые ягодицы во время танца с женщиной 23/06/2020 В 08:47