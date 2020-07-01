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Infobae: Марадона может возглавить сборную Испании

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Диего Марадона

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 26 минут

Основной задачей Диего поставят выход команды в финал ЧМ-2022.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона может стать главным тренером сборной Испании.

По информации Infobae, 59-летнего Марадону пригласит Антонио Торрес, если станет новым президентом федерации футбола Испании. Сообщается, что он уже договорился с представителями Диего о возможном контракте на два года. Основной задачей Марадоны станет выход в финал ЧМ-2022.

Примера А

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  • В данный момент легенда возглавляет аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима».
  • Сборную Испании с лета 2018 года возглавляет Луис Энрике, при котором сборная вышла на Евро-2020.
  • Выборы президента испанской Королевской футбольной федерации состоятся в августе.

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