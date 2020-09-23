Новым главным тренером сборной Голландии стал Франк де Бур.

50-летний специалист подписал контракт с Королевской федерацией футбола Нидерландов до чемпионата мира-2022. Он начнет работу сразу же и выведет национальную команду на товарищеский матч с Мексикой 7 октября. Ранее Де Бур уже работал в сборной и выводил ее в финал чемпионата мира-2010 в качестве помощника Берта ван Марвейка.

Чемпионат Голландии В Голландии поменяют правила футбола. Ауты можно будет вводить ногами, за ж/к – временный дисквал 06/03/2020 В 19:14

Франк начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2010 году и с «Аяксом» сразу выиграл три чемпионата страны. В 2016-м он ушел в миланский «Интер» и проработал на «Джузеппе Меацца» лишь 85 дней.

В 2017-м голландец принял «Кристал Пэлас», покинул клуб после четырех поражений подряд. Он оставил команду спустя 78 дней и установил антирекорд АПЛ по нахождению в должности главного тренера. Последним клубом специалиста была «Атланта Юнайтед» из MLS, которую он покинул после неудачного сезона в июле 2020 года.

В качестве игрока Де Бур занимает третье место по проведенным матчам за «оранье» и уступает лишь Уэсли Снейдеру и Эдвину ван дер Сару.

Предыдущим тренером Голландии был Роналд Куман, который ушел из команды ради «Барселоны». Федерация назначила врио коуча экс-помощника Кумана Дуайта Лодевегеса.

MLS Де Бур: «Почему женщинам должны платить столько же, сколько мужчинам? Это смешно» 13/08/2019 В 17:00