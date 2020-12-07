В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре, по результатам которой своих соперников также узнала сборная России.

Коллектив Станислава Черчесова попал в группу H, где сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

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Полностью составы групп выглядят следующим образом:

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия

Группа: G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн

  • Отборочный турнир пройдет с марта 2021 года по марта 2022-го.
  • Финальный турнир ЧМ-2022 намечен на 21 ноября – 18 декабря 2022 года.
ВЫЙДЕТ ЛИ СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧМ-2022?

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