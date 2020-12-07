Хорватия

Место в рейтинге ФИФА: 11

ЧМ ⚡️Россия не сыграет с суперсборными в отборе к ЧМ. Главные соперники – Хорватия и Словакия 10 МИНУТ НАЗАД

Главная звезда: Лука Модрич

Лука Модрич с «Золотым мячом» Фото: Getty Images

В сборной Хорватии идет перезагрузка, поэтому неизвестно, останется ли полузащитник «Реала» лидером к марту следующего года. Кроме него, есть несколько больших игроков, которые готовы тянуть команду вперед. Например, тот же Никола Влашич.

Лучший результат на ЧМ: финал

Наверное, все помнят чемпионат мира в России, где хорваты сенсационно влетели в финал и в упорном (по счету) матче проиграли Франции. Тот турнир – главная гордость страны.

Статистика против сборной России: Россия и Хорватия встречались четыре раза, и «шашечные» пока ни разу не проиграли. Две игры (в отборе к Евро-2008) завершились вничью, в товарищеском матче в 2015-м хорваты были сильнее 3:1, как и на ЧМ-2018 – тогда команда Черчесова уступила по пенальти.

Самый памятный матч: конечно, на чемпионате мира 2018 года. Сборная России была аутсайдером, но вышла вперед в первом тайме, затем отыгралась в дополнительное время, но в итоге уступила в серии 11-метровых – промахи Фернандеса и Смолова многим снятся до сих пор.

Словакия

Место в рейтинге ФИФА: 33

Главная звезда: Милан Шкриниар

Милан Шкриниар, «Интер» Фото: Getty Images

Еще год или пару лет назад можно было назвать Марека Гамшика, но полузащитнику уже 33 года, и сейчас он выступает в Китае. А вот Шкриниар – настоящий лидер и столб в обороне «Интера». Поговаривают, за ним активно охотится сам Пеп Гвардиола и его «Сити».

Лучший результат на ЧМ: 1/8 финала

Словаки лишь раз отобрались на главный турнир четырехлетия – в 2010 году в ЮАР. Тогда в квалификации эта сборная сенсационно заняла первое место в группе, хотя у нее в соперниках были Чехия, Польша, Словения, Ирландия и Сан-Марино. На самом ЧМ Словакия снова поразила, не пустив в плей-офф Италию (выиграли 3:2) и заняв первое место после Парагвая. Но в 1/8 была Голландия и путевка домой.

Статистика против сборной России: Россия и Словакия сталкивались 9 раз и имеют по три победы и три ничьи. Последний раз эти команды играли между собой на провальном для РФ чемпионате Европы-2016, когда команда проиграла два матча из трех в группе и бесславно покинула турнир.

Самый памятный матч: как раз на Евро-2016. После спасения в матче с Англией (Василий Березуцкий забил на 92-й минуте, 1:1) Россия могла рассчитывать на выход из группы, но именно словаки убили все шансы. После 0:2 в первом тайме сборную Леонида Слуцкого хватило лишь на гол престижа в исполнении Дениса Глушакова.

Словения

Место в рейтинге ФИФА: 62

Главная звезда: Ян Облак

Ян Облак Фото: Getty Images

Вратарь «Атлетико» штампует сухие матчи во всех турнирах, в которых играет мадридский клуб. Сейчас, согласно Transfermarkt, его ценник колеблется в районе 100 млн евро. Другое дело, что в сборной, где защита не такая топовая, как в клубе, Яну всегда сложнее. Но он несомненный лидер.

Лучший результат на ЧМ: 3-е место в группе в 2010-м

Словенцы дважды участвовали в мировом форуме. Впервые – в 2002 году в Южной Корее и Японии. Тогда игра совсем не задалась: последнее место и 0 очков при семи пропущенных мячах. Спустя 8 лет получилось лучше: четыре очка, победа над Алжиром (1:0) и ничья с США (2:2, в первом тайме 2:0), которых не хватило, чтобы обойти Соединенные Штаты и Англию.

Статистика против сборной России: сборные встречались четыре раза, и все в квалификации к чемпионату мира. На счету Словакии две победы и одно поражение.

Самый памятный матч: конечно, 18 ноября 2009 года. В первом стыковом матче в Лужниках Россия победила со счетом 2:1 и отправилась в словенский Марибор в полной уверенности, что поездка на ЧМ-2010 близка. Но гол Дедича на 44-й минуте и два удаления в составе российской команды порушили мечты.

Кипр

Место в рейтинге ФИФА: 100

Главная звезда: Пиерос Сотириу

Нападающий сборной Кипра Пиерос Сотириу Фото: Getty Images

Такой вывод можно сделать хотя бы из двух фактов. Во-первых, этот 27-летний форвард, в отличие от большинства партнеров по сборной, выступает в Европе (за «Астану»). Во-вторых, на его счету 10 забитых за национальную команду мячей, что для редко поражающего ворота соперников Кипра выдающийся результат.

Лучший результат на ЧМ: удивитесь, но эта сборная никогда не участвовала в мировых первенствах. Самый близкий к квалификации результат случился в последнем отборе к ЧМ-2018 – киприоты выиграли 3 матча и заняли 5-е место, обойдя Гибралтар.

Статистика против сборной России: всего было четыре матча, но если первые два случились еще в XX веке, то два других – свежие: в 2019-м в отборе на Евро-2020 Россия дважды всухую обыграла соперника – 5:0 и 1:0.

Самый памятный матч: наверное, тот, что закончился 1:0. Ионов забил на 38-й, Россия нанесла больше 20 ударов по воротам соперника, но так и не смогла выиграть крупно, хотя должна была.

Мальта

Место в рейтинге ФИФА: 176

Главная звезда: Майкл Мифсуд

Капитан сборной Мальты Майкл Мифсуд Фото: Getty Images

Если этот мужчина доиграет до отборочного турнира, то, определенно, он будет задавать тон мальтийскому футболу. 39-летний Мифсуд – капитан сборной и автор 41 гола в 143 играх за сборную.

Лучший результат на ЧМ: одна победа и одна ничья в отборе к ЧМ-1994

Статистика против сборной России: команды встречались лишь однажды – 24 года назад в гостях у островитян. Тогда Россия выиграла 2:0.

Самый памятный матч: наверное, никакой.

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