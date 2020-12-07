Сборная России по футболу не допустит недооценки соперников по группе в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Об этом заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, комментарий которого приводит пресс-служба сборной.

«Впервые за время работы нашего тренерского штаба в РФС мы не присутствовали непосредственно на месте проведения жеребьевки, а наблюдали за ней по телевидению. Это тоже новый опыт, но не меньшие эмоции и впечатления, – сказал Черчесов. – Теперь что касается результатов. Группа достаточно ровная и интересная. С Хорватией мы провели яркий матч на чемпионате мира, и перед этой командой у нас, что называется, есть должок, в сборной Хорватии происходит смена поколений, появляются молодые интересные игроки. Очень важно, что хорваты стабильны, сыграны и представляют собой грозную силу как команда.

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Команды [Словакия и Словения] непростые, в частности, в «Легии» у меня играл Ондрей Дуда, который сейчас является основным игроком словацкой команды. Отмечу, что во всех трех этих сборных практически все футболисты играют в зарубежных клубах, что уже говорит о многом. Ни о какой недооценке не может быть и речи.

«С Кипром мы дважды встречались в отборочном цикле чемпионата Европы. Хорошо знаем возможности этой команды, у нас был непростой домашний матч. Ну и сборную Мальты тоже будем просматривать и изучать. Не могу сказать, плюс или минус, что перед жеребьевкой мы оказались в третьей корзине, так как неизвестно, что бы было, будь мы во второй. Возможно, пришлось бы соперничать с Германией. Также отмечу, что мы избежали сложных и длинных перелетов, что немаловажно с точки зрения логистики. В общем, ждем расписания матчей и начинаем непосредственно готовиться к важнейшим отборочным матчам».

Жеребьевка отборочного турнира прошла в понедельник. Россия попала в одну группу с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Отборочный турнир пройдет с марта 2021 года по марта 2022-го.

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