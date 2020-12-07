Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подключился к прямому эфиру на «Матч ТВ», чтобы ответить на критику шоумена и комика Дмитрия Позова. Актер шоу «Импровизация» заявил, что Черчесов оправдывается после разгрома от Сербии (0:5).
«Как фамилия твоя?! Я тебя приветствую. У меня есть впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Кто тут оправдывается?! Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается.
Мы не оправдываемся, а говорим: «Если это с нами случится, то должен быть план A, B, C или D. Пожалуйста, слушайте! Рядом с тобой сидят два Димы – Баринов и Сычев. Одного я тренирую, а с другим успел поиграть. Они тебе точно скажут, когда Черчесов оправдывается, а когда – нет. Хорошего вам вечера! Когда вам рупор дают, то вы, пожалуйста, не выставляйте оценки, молодой человек», – выступил Черчесов.
- В результате поражения в Лиге наций от Сербии сборная России уступила первую строчку венграм и не поднялась дивизионом выше – в Лигу А.
- Также команда опустилась в третью корзину при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022.
- По ее итогам Россия попала в одну группу с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.