«Как фамилия твоя?! Я тебя приветствую. У меня есть впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Кто тут оправдывается?! Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается.

Мы не оправдываемся, а говорим: «Если это с нами случится, то должен быть план A, B, C или D. Пожалуйста, слушайте! Рядом с тобой сидят два Димы – Баринов и Сычев. Одного я тренирую, а с другим успел поиграть. Они тебе точно скажут, когда Черчесов оправдывается, а когда – нет. Хорошего вам вечера! Когда вам рупор дают, то вы, пожалуйста, не выставляйте оценки, молодой человек», – выступил Черчесов.