Депутат Госдумы Игорь Лебедев, ранее критиковавший сборную России, высказался о результатах жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022 для команды Станислава Черчесова.

«Обязана ли Россия выходить из такой группы? Знаете, очень не люблю развешивать ярлыки: легкая группа или группа смерти. А также не люблю давать комментарии в стиле должна выходить или не должна.

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Если мы претендуем на место в элитном европейском футбольном дивизионе, как среди сборных, так и среди клубов, то у нас не должно стоять вопросов о том, в какую группу мы попали, кто наш соперник и так далее.

Каждый раз, всматриваясь в наших соперников, мы начинаем прогнозировать: эти умеют играть в футбол, а эти не умеют. Знаете, прошедшая Лига наций показала, что наша сборная настолько непредсказуема в своей игре, что невозможно даже задуматься о том, с кем нам более или менее удобно будет играть.

Мы можем выиграть у Испании в плей-офф чемпионата мира, а можем проиграть в полуофициальной встрече со сборной Сербии с разгромным счетом.

Антон Заболотный, сборная России Фото: Getty Images

Мы можем и в этой группе, извините за непарламентское выражение, обосраться. А можем попасть в группу с грандами европейского футбола и выйти из нее.

Достаточно вспомнить сборную времен Гуса Хиддинка, когда мы добрались до полуфинала чемпионата Европы. А с другой стороны, можем вспомнить недавнюю игру со сборной Турции, которой до этого мы не проигрывали 150 тысяч лет, а сейчас уступили. Поэтому что-то прогнозировать невозможно.

Все соперники достойны уважения. В квалификации чемпионата мира нельзя сказать, что какая-то из команд является суперпроходной. Да, возможно, Мальта, Люксембург, Сан-Марино – какие-то команды, в которых люди, помимо футбола, еще имеют основную профессию, а выходить на стадион для них хобби. И то мы можем и Мальте проиграть.

Поэтому давайте просто болеть за ту сборную, которая у нас есть, потому что другой у нас нет», – заявил Лебедев в комментарии «СЭ».

Жеребьевка отборочного турнира прошла в понедельник. Россия попала в одну группу с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Отборочный турнир пройдет с марта 2021 года по марта 2022-го.

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