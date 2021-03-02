ФИФА открыла продажу билетов на финал ЧМ-2022 в Катаре – их можно приобрести за колоссальные 42 270 фунтов стерлингов (48 802 в евро). Организаторы опубликовали подробную информацию о программе гостеприимства MATCH Hospitality – и места стоят недешево.

Регистрирующиеся в пакетной программе фанаты должны купить как минимум два билета на общую сумму 42 270 фунтов стерлингов, чтобы попасть на финальную игру турнира на стадионе Лусаил в следующем году.

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Болельщикам будет доступна лаундж-зона в центральном секторе стадиона, где зрителям предложат обед из четырех блюд, включая безалкогольные напитки, безалкогольные и алкогольные коктейли, шампанское, спиртные напитки, вина и пиво. Услуга доступна до начала матча, во время перерыва и после матча.

Веб-сайт также предлагает «льготную зарезервированную парковку и эксклюзивный памятный подарок», хотя о том, что это будет за подарок, остается только догадываться.

Финальный турнир ЧМ-2022 намечен на 21 ноября – 18 декабря 2022 года.

Отборочный турнир пройдет с марта 2021 года по март 2022-го.

В квалификации на ЧМ-2022 сборная России сыграет в одной группе с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

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