Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал возможный рекорд Криштиану Роналду по голам на международном уровне. Сейчас это достижение принадлежит форварду сборной Ирана Али Даеи, который опережает португальца на семь мячей.

«Я уверен, что Криштиану предельно мотивирован, но не потому что должен забить больше или меньше мячей. У него всегда максимальный настрой в матчах за национальную команду. И я уверен, что Роналду будет выходить на поле с теми же эмоциями и не думать о личных целях, а сосредоточится на задачах сборной Португалии.

Знаю, что у него есть большая мечта – поучаствовать в достижении всех целей с командой, сыграть на чемпионате мира-2022 и выиграть его. Это основная задача, остальное уже не касается сборной», – заявил Сантуш (цитата по A Bola ).

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До конца марта Португалия проведет три матча в отборочном цикле ЧМ-2022. 24-го «селесау» на нейтральном поле в Турине сыграет с Азербайджаном и на выезде встретится с Сербией (27 марта) и с Люксембургом (30-го).

В трех последних играх за Португалию Криштиану Роналду забил лишь один мяч – Андорре в товарищеской встрече.

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