Бывший главный тренер «Арсенала» и глава отдела по глобальному развитию футбола ФИФА Арсен Венгер высказался в пользу реорганизации календаря матчей национальных сборных.

«Давайте оставим только значимые соревнования. Уберем параллельные турниры. Люди должны понимать, что стоит на кону и какие игры имеют значение.

Если вы посмотрите на составы команд на чемпионатах мира, то увидите, что средний возраст – 27-28 лет. А турнир проходит раз в четыре года, поэтому у футболистов мало шансов выиграть его вновь. Потому что когда они приезжают на следующий ЧМ, им уже 32-33 года. Возможно, нам стоит организовывать чемпионаты мира раз в два года.

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Считаю также, что сейчас футболистам нужен полноценный отпуск. С теми физическими нагрузками, которые есть сейчас, игрокам следует давать четырехнедельную паузу. Одно из решений – компактно упаковать отборочные циклы на крупные международные турниры.

Вместо того чтобы выдергивать всех в октябре, ноябре, сентябре, марте и июне, мы перегруппируем квалификацию в один месяц или в два квартала в октябре и феврале. Так футболисты получат, по меньшей мере, время с марта до июня, которое могут посвятить клубу. И мы получим четыре лишние даты», – заявил Венгер в эфире beIN Sports (цитата по сайту BBC ).

Ранее 71-летний специалист призывал прекратить розыгрыш Лиги Наций УЕФА, чтобы сэкономить силы футболистам.

Любые изменения в международном календаре должен принять исполком ФИФА. Возможно, для этого придется собирать представителей всех федераций, входящих в международную футбольную ассоциацию.

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