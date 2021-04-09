Бывший тренер лондонского «Арсенала» и глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер рассказал о внедрении системы автоматического определения офсайда к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Француз работает над введением полностью автоматизированной технологии, которая будет уведомлять помощника судьи о попадании игрока в офсайд. Цель использования этой системы – повысить точность определения положений вне игры и сократить время, которое ВАР тратит на просмотр офсайдов.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда для определения офсайда на позициях игроков рисуются линии, чтобы понять, находятся ли они в положении вне игры или нет. Среднее время ожидания решения составляет около 70 секунд, иногда 1 минуту 20 секунд, иногда немного дольше, когда ситуацию очень сложно оценить.

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Но с этой системой лайнсмен получает автоматический сигнал через наручные часы – на них загорается красный свет и сообщает, находился ли футболист в положении вне игры.

В полуавтоматической системе сигнал сначала отправляется ВАР, который позже сигнализирует линейному судье. Мы часто видим, как празднования голов отменяются из-за подобных ситуаций, поэтому я считаю, что это очень важный шаг. Я выступаю за полностью автоматическую технологию, в которой сигнал идет напрямую лайнсмену. И думаю, она будет готова к 2022 году», – сказал Венгер в подкасте ФИФА «Живой футбол».

70-летний Венгер ушел с поста главного тренера «Арсенала» в 2018 году.

Он провел в лондонском клубе 22 года и выиграл 17 трофеев.

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